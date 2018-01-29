Silivri’den dövülerek sevk edilen liseli tutuklunun annesi: Oğlum tir tir titriyordu

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Silivri’den Kırıkkale Cezaevi’ne sevk edilirken dövülen 12 kişiden biri olan lise öğrencisi Murat Can Arslan’ın annesi, oğluna getirdiği elbiselerin verilmediğini, ‘tir tir titreyerek’ atletle nakledildiğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Murat Can Arslan, İstanbul’da Turizm Meslek Lisesi’nde Turizm Otelcilik okuyan ve dershaneye gittiği sırada ‘gizli tanık’ ifadesi sonucu geçen 18 Aralık’ta tutuklandı.

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Geçen hafta dövülerek sevk edilen lise öğrencisi tutuklunun annesi Sakine Arslan, perşembe günü Silivri Cezaevi’ne gittiğini, kendisine çocuğunun orada olmadığı, salı günü gittiğinin söylendiğini belirtti.

Daha sonra oğlunun sevk edildiği Kırıkkale Cezaevi’ne giden anne, oğlunun, “Uykunun içindeydim anne. Bir anda darp edilerek götürüldük. Kıyafetlerimi dahi vermediler. Üzerimde atletle buraya getirildim” dediğini aktardı.

‘Kıyafetlerle biz üşüdük’

Sevk öncesi oğluna kıyafet götürdüğü ancak memur olmadığı için daha sonra teslim edileceğinin kendisine söylendiğini belirten anne Sakine Arslan, şöyle konuştu: “Çocuk tir tir titriyordu. Kış günü. Kıyafetle içeride biz üşüdük. Oğlum altında pantolon, üzerinde atletle geldi. Sadece kapüşonlu bir giysi vardı. Fermuarı açtı, anne bak sadece atlet var dedi. Görevlilere en azından bir kazak çıkarın verin dedim. Gardiyanlar, memurumuz yok veremeyiz dediler.”

Oğlunun anlattığına göre Kırıkkale Cezaevi’ne girerken çıplak arama yapılmak istendiğini ifade eden anne “Karşı çıkmışlar. Saldırı olmuş. Çocuğumda darp izleri var. Boğazında kollarında morarma, tırnak izleri var. Sonuçta cezaevinden cezaevine götürüyorsun. Çıplak arama neden, bu eziyet nedendir? Saldırıdan sonra çocuklar hemen hastaneye götürülmemiş. Birkaç gün sonra izler azaldıktan sonra muayene etmişler” diye konuştu.

Oğlunun 8 Aralık’ta gözaltına alındığını, 18 Aralık’ta tutuklandığını belirten anne Arslan, “Eğitim hakkı elinden alındı. Sadece gizli tanık ifadesi gerekçe gösterilerek tutuklandı. Bize bilgi vermiyorlar” dedi.