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Yaramazlara biraz batar!

Silivri’deki deprem Bursa’da okul kapattırdı

Merkez üssü İstanbul’un Silivri ilçesi açığı 5.8 büyüklüğündeki depremde Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir okul zarar gördü. İlkokul güvenlik nedeniyle kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

Beş okulun zarar gördüğü İnegöl ilçesinde en çok etkilenen Sarıpınar İlkokulu oldu. Duvarlarında çatlaklar oluşan okul, incelemenin ardından eğitim öğretime kapatıldı. Okulun 15 öğrencisi taşımalı sistemle Hocaköy Mahallesi’ndeki Hocaköy İlkokulu’nda öğrenim görmeye başladı. 

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Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Münür Muyan şunları söyledi: “Mevcut okulumuzun yanında bulunan anaokulu binası öğrenci olmadığı için boş duruyor. Anaokulu binasının okulun kullanılması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunduk. Müfettişler binanın okul olarak kullanılıp kullanılmayacağına yapacakları inceleme sonrası karar verecek.” 

Depremde zarar gören diğer dört okulun incelenmesi için talepte bulunuldu.

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