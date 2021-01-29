Silivri’de iskele yapımında kullanılan duba karaya oturdu

Tekirdağ’ın Şarköy Limanı’ndan Ambarlı’ya götürülen duba olumsuz hava koşulları nedeniyle Silivri’de karaya oturdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre içinde altı kişinin bulunduğu özel bir şirkete ait iskele yapımında kullanılan duba, Fırtına-2 römorkörüyle Ambarlı Limanı’na götürülmek için Şarköy Limanı’ndan hareket etti.

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Akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle dubanın römorkörle bağlantısının kesilmesi üzerine görevliler sürüklenmeye karşı sahile yakın bir yerde çapa attı.

Çapanın kopması neticesinde sürüklenen duba, Silivri sahili Kumluk mevkisinde karaya oturdu.

Dubanın koparak karaya oturduğu ihbarını alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), kara tahlisiye ekibini, Kurtarma-2 römorkörünü ve KEGM botunu bölgeye sevk etti.

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Ekiplerin, dubadaki altı kişiyi tahliye çalışmaları sürüyor.