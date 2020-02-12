Silivri’de 2.7 ton kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul’un Silivri ilçesinde, bir kargo şirketi ve bir çiftlikte çuvallar içinde paketlenmiş 2 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirdi; üç şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, bir kargo şirketinde teslimat bekleyen çuvallara ilişkin ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Her biri 30 kiloluk 17 adet çuval içinde toplam 510 kilo kaçak tütün olduğu tespit edildi. Kaçak tütünleri alacak kişileri bekleyen polis ekipleri çuvalları almaya giden yabancı uyruklu A.K, Z.A ve kimliği belirlenemeyen bir kişi gözaltına alındı.

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Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler buradaki ifadesinde Kurfallı Mahallesi’ndeki bir çiftlikte de kaçak tütün olduğunu itiraf etti. Çiftlikte yapılan incelemeler de 30’ar kiloluk 73 çuval içerisinde 2 bin 190 kilo nargile tütünü ve 90 litre sıvı madde ele geçirildi.