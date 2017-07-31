Silivri emniyet müdürünün intiharını soruşturan savcılık: Şüpheli bir duruma rastlanmadı

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Makam odasında beylik tabancasıyla intihar ettiği belirtilen Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın ölümünü soruşturan savcılık, olay yerinde şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çalışkan’ın intihar ettiğini, intiharın sebebininse bilinmediğini duyurmuştu.

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Dokuz buçuk saat sonra odasına girilmiş

Savcılığın açıklamasında olay şöyle anlatıldı: “Müdür Hakan Çalışkan’ın 31 Temmuz 2017 saat 01.10 civarında istirahat etmek üzere makam odasına geçtiği, saat 10:30 civarlarında özel kalem personeli tarafından önce telefonla arandığı, telefonlara cevap vermemesi üzerine makam odasına girildiği, hareketsiz ve başından yaralı olduğunun görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildiği ex olduğu anlaşılınca sıralı Amirlere ve Başsavcılığımıza haber verildiği tespit ve müşahede edilmiştir.”

‘Şüpheli duruma rastlanmadı’

Nöbetçi savcının ihbar üzerine olay yerine gittiği belirtilen açıklamada “Başsavcılığımızca, olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte olay mahallinde gerekli delil tespitleri ve incelemeler yapılmış, adli yönden önem arz eden herhangi bir şüpheli duruma rastlanmamıştır” ifadeleri yer aldı.