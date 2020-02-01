Silivri depremi sonrası: İstanbul’da sekiz okul yıkılıp yeniden yapılacak

İstanbul valiliği, kentte 26 Eylül’de meydana gelen deprem nedeniyle sekiz okulun yıkılarak yeniden yapılacağını bildirdi.

Depremden sonra bazı veliler okulların önünde eylem yapmıştı. (Fotoğraf: DHA)

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilk olarak gözleme dayalı ön tespit, ardından da ileri tetkik yapıldığı dile getirildi.

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Yıkılacak okullar

Okullar şöyle:

Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

Eyüpsultan Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu

Küçükçekmece Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu

Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Silivri Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina)

Silivri Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı

Güçlendirme yapılacak okullar

İki okulda da güçlendirme kararı verildi: Küçükçekmece Söğütlüçeşme Ortaokulu, Fatih Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu.

Araştırmanın sürdüğü okullar

Bu ayın sonuna kadar ileri tetkik çalışmalarının süreceği okullar: Avcılar Alsancak İlkokulu, Avcılar Alsancak Ortaokulu, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Küçükçekmece Nergiz Anaokulu, Pendik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Sultangazi İstiklal İlkokulu, Sultangazi İstiklal Ortaokulu, Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok), Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A Blok), Güngören Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (B Blok), Güngören Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Küçükçekmece Gültepe İlkokulu, Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu.

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16 okul sağlam çıktı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ayrıca ‘Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları’na göre eğitim-öğretime ‘geçici süre ara verilmiş’ olan 16 okulda ise ‘İleri Tetkik Çalışmaları’ sonucunda, yıkım veya güçlendirmeye gerek olmadığı belirlenmiştir. Bu okullarda gerekli olan tadilat çalışmaları yapılarak eğitim-öğretime devam etmeleri sağlanmıştır.”