Silivri Cezaevi’nden 150 monitör ve 150 bilgisayar kasası çalan 19 şüpheli adliyede

Silivri Cezaevi’ne alınan 150 monitör ve 150 bilgisayar kasasının depodan çalınması üzerine polis inceleme başlattı. Çalınan monitör ve kasaların internet üzerinden satıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenleyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 19’u adliyeye sevk edilirken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler hakkında cumartesi gecesi geç saatlere kadar bir karar çıkmadı. Çalınan bilgisayarların büyük bölümünün ise ele geçirildiği öğrenildi.

Yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda, Silivri Cezaevi için alınan 150 monitör ve 150 bilgisayar kasasının çalındığı belirlendi. Savcılık talimatıyla polisin başlattığı operasyonda güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde bilgisayar ve monitörlerin bir kamyonla depodan çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çalınan bilgisayar ve monitörlerin internet ortamı üzerinde ilan verilerek satılmaya çalışıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede şüphelilere ulaştı. Polis, bilgisayar satmaya çalışan şüphelilerle müşteri gibi buluşma ayarladı.

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Çalınan kasa ve monitörlerin büyük kısmına ulaşıldı

Buluşma noktasına gelen dört kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 kişi yakalandı. Olayla ilgili operasyonlar sırasında çalınan kasa ve monitörlerin büyük bölümüne ulaşıldığı öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili operasyonların sürdüğünü, gözaltı sayısının artabileceğini söylediler. Öte yandan bilgisayarların cezaevi deposundan çıkarılmasına yardım eden kişilerin tespiti için çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan ikisi kadın 19 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.