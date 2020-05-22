Silivri Cezaevi’ndeki bir hükümlü ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

Bakırköy başsavcılığı, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları’ndaki bir hükümlünün, dün corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Savcılığın açıklamasına göre cezaevinde virüs tespit edilen hükümlü ve tutuklu sayısı 82’ye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “8 Mayıs 2020 tarihinde yapılan basın açıklamasında; koronavirüs belirtileri gözlemlenen tutuklu/hükümlülere Kovid-19 testi uygulandığı, testleri pozitif çıkan 44 tutuklu/hükümlünün tedavilerinin devam ettiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu tarihten itibaren kurumda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde rutin aralıklarla filyasyon çalışması yapılmıştır. Bugün itibariyle Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevinde 47, Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevinde 35 olmak üzere, COVİD-19 vaka sayısı 82’dir.”

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‘Kronik akciğer hastalıkları vardı’

Hayatını kaybeden hükümlünün tüberküloz, verem gibi kronik akciğer hastalıkları bulunduğu ve 7 Mayıs’ta sağlık kurumuna sevk edildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Aynı tarihte Kovid-19 testinin negatif olduğu anlaşılmış olup tedavi sürecinde testi pozitife dönmüş ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ettiği sırada, 21 Mayıs 2020 tarihinde saat 17.45’te hayatını kaybetmiştir. Tedavi süreci devam eden 82 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu kişilerden hiçbir semptom göstermeyen 72 tutuklu/hükümlü doktor kontrolünde kendilerine ayrılan izole bir bölümde, 10’u da sağlık kurumlarında tedavi edilmektedir. Aileleri, tedavi süreçleri hakkında bilgilendirilmiştir.”