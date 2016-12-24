Silivri Cezaevi’nde kalan Cumhuriyet çalışanları kalorifersiz koğuşa alındı

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda tutuklan dokuz isim arasında bulunan Güray Öz, Hakan Kara ve Önder Çelik, 20 Aralık’taki değişiklikle kaloriferi bozuk, pencere izolasyonu olmayan bir koğuşa alındı.

Cumhuriyet’in dokuz yöneticisi ve yazarı, tutuklanmalarının ardından Silivri Cezaevi’ne konulmuştu. Tutuklananlar arasında yayın yönetmeni Murat Sabuncu, yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, kitap eki yayın yönetmeni Turhan Günay, okur temsilcisi Güray Öz ve karikatürist Musa Kart da var.

Gazeteci ve yöneticilere yöneltilen suçlama ise ‘PKK veya FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek.’ Bu iddiaya dayanak olarak gazetenin attığı manşetler, yaptığı haberler, hatta haberlerdeki ara başlıklar gösteriliyor.

Kalorifer bozuk

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre dokuz isim 50 gündür cezaevinde.

Geçen salı günü yapılan değişiklikle Güray Öz, Hakan Kara ve Önder Çelik’in koğuşları değiştirildi. Üç ismin yeni koğuşunda kalorifer bozuk, pencerede izolasyon yok.

Konu hakkında dilekçe verilen cezaevi yönetimi ise tamir için uğraştıklarını, parça eksiğini gidermek için beklendiği cevabını verdi. Üç isim, soğuk koğuşta paltoyla oturmak zorunda kalıyor.

Sabuncu ile Utku’nun koğuşları değiştirildi

Bu arada genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, imtiyaz sahibi Akın Atalay’ın bulunduğu koğuşa alındı.

Gazete avukatlarından Bülent Utku da geçen günlerde tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli ile Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun kaldığı koğuşa nakledildi.