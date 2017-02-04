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Silivri Cezaevi’nde avlulara bile tel örgü çekildi: Bir avuç gökyüzünü çok gördüler

 

Silivri Cezaevi’nde koğuşların avlularına tel örgü çekildiği ortaya çıktı.

Murat Sabuncu. (Fotoğraf: DHA)

‘Bir avuç gökyüzünü çok gördüler’

Cumhuriyet’in yayın yönetmeni Murat Sabuncu’nun mektubuna göre tutuklu ve hükümlülerin açık havaya çıkabildikleri tek yer koğuş avlusu tel örgülerle kaplandı.

Kendilerini, ‘Türkiye’nin cezaevi tarihinde gökyüzünü bile kafes arasından görmeye mahkum edilmiş az sayıda tutuklulardan bir grup’ olarak tanımlayan Sabuncu, “Bir avuç gökyüzünü bile çok görenlere … ama ilk günden beri söylediğimiz gibi sadece kendimiz için değil tüm düşünce ve fikir özgürlüğü tutukluları için gerçekleri söylemeye bedeli ne olursa olsun devam edeceğiz” diye yazdı.

Sabuncu, Sabahattin Ali’nin şiirini de ‘yeniden yorumladıklarını’ belirterek şu dizeleri paylaştı: “Görmek istersen kafesi / Dört bir yana çevir yüzü / Paramparça gökyüzü / Aldırma gönül aldırma.”

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Son olarak gazetenin muhabiri Ahmet Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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