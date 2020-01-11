Silivri belediye başkanı: Deprem dersimize çalışmalıyız

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri açıklarında meydana gelen ve vatandaşları korkutan deprem için dayanıksız binaların tespiti ve yenilenmesi gerektiğine işaret etti.

Silivri’de bugünkü depremin ardından bir çok vatandaş panikle sokağa çıkmıştı.

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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz (sağda). Fotoğraflar: DHA

Silivri açıklarında meydana gelen 4.7’lik depremle ilgili DHA’ya konuşan Yılmaz, vatandaşlara geçmiş olsun diyerek, “Ben şu an depremin büyüklüğünü, yerini konuşmak istemiyorum. Herkesin hemfikir olduğu bir konu, İstanbul’da büyük bir deprem yaşayacağımız… Merkezi de Silivri olur, Avcılar olur, Tekirdağ olur ama bütün İstanbul’un etkileneceği 20 milyon insanın etkileneceği bir depremden bahsediyoruz. Öncelikle bunu konuşup iki gün sonra unutmak yerine biz depreme nasıl hazırlanıyoruz, adeta tabut gibi olan binaları tespit edebiliyor muyuz tespit ettiklerimize yenileyebiliyor muyuz bunu konuşmamız lazım” dedi.

Başkan Yılmaz bundan önce yaşanan depremden sonra çalışmalara başladıklarını belirterek, Silivri Belediyesi olarak derslerine çalıştıklarını dile getirdi. Yılmaz, “İstanbul seferberlik halinde kentsel dönüşüme çalışmalı. Şu an Silivri’de de İstanbul’da da bir olumsuzluk yok. Dediğim gibi dersimize çalışmalıyız. Hızlı bir şekilde eylem planını ortaya koymalıyız” diye konuştu.