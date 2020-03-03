Diken

Yaramazlara biraz batar!

Silivri açıklarındaki yatta yangın çıktı: İki kişi öldü, üç kişi yaralandı

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarındaki bir yatta çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Saat 12:15 sıralarında Silivri’nin yaklaşık 25 kilometre açıklarında, Kalamış’tan Bozcaada’ya doğru yola çıkan ‘Black Eyes1’ adlı özel yatın makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki tekneler yangına müdahale etti. Yat yanarak battı.   

Reklam

Sahil Güvenlik botları ve deniz polisi yatın bulunduğu alana gitti. E. A. ve A.Ş. hayatını kaybederken A. A. ve T. Ö. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Sahil Güvenlik teknesi ile kıyıya getirildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasında konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Reklam

SON HABERLER

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 12.37’e yükseldi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.37 arttı. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13.94 artış kaydedildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...