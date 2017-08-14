Silifke’de 37 gündür aranan Hollandalı Joey Hoffman’ın cesedi dere yatağında bulundu

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Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu’da 37 gündür kayıp 22 yaşındaki Hollandalı Joey Hoffman’ın cesedi dere yatağında bulundu.

Sigortacı Joey Hoffman, Hollandalı arkadaşı 34 yaşındaki Björn Breukers ve Tarsuslu eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers’le birlikte 8 Temmuz’da tatil yapmak ve arazi satın almak Narlıkuyu’ya gitti.

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Dağlık alanda arazi bakan üçlüden Breukers ve eşi iddiaya göre ayrılıp geldikleri yoldan dönüşe geçti. Hoffman ise, “Ben tırmanamam, aşağı yola doğru gideceğim” diyerek ayrıldı.

Kayıp Hoffman’ın bulunması için 80 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Drone ve köpeklerle dik yamaç, kayalık ve ağaçlık bölgede aranan Hoffman’ın cesedi bu sabah Kuruçay Deresi yakınında kayalıklar arasında bulundu. Cesetteki ilk muayenede bıçak ya da ateşli silah izine rastlanamadı.

Kayalık ve sarp bölgedeki cesedin çürüdüğü ve Hoffman’ın kaybolduğu günlerde ölmüş olabileceği belirtildi.

Hoffman’ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.