Şili’deki ‘zam’ protestoları sonucu sekiz bakan değişti

Şili’de günlerdir devam eden protestolar sonucunda Devlet Başkanı Sebastian Pinera, aralarında içişleri ve maliye bakanlarının da olduğu kabinedeki sekiz kişiyi görevden alıp yerlerine yeni isimleri atadı.

Fotoğraf: DHA

Ulaşıma yapılan zam nedeniyle başlayan protestolarda, ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetmiş, 150’den fazla kişi yaralanmıştı.

Başkent Santiago’da 25 Ekim’de 1 milyon kişinin katıldığı gösteriden bir gün sonra konuşan Piñera, “Şimdi yeni bir gerçeklik içindeyiz. Şili, bir hafta önce olduğu durumdan çok farklı” demişti.

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Sputnik’in haberine göre, Pinera, dün beklenen duyuruyu yaptı ve sekiz bakanı görevden aldığını açıkladı.

Görevden alınanlar arasında geçen hafta göstericilere “Suçlu” diyerek tepki çeken İçişleri Bakanı Andres Chadwick de bulunuyor.

Pinera’nın kuzeni olan Chadwick’in yerine parlamento ile irtibatı sağlayan Devlet Bakanı Gonzalo Blumel atandı.

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Maliye Bakanı Felipe Larrain’in yerine de ekonomi profesörü Ignacio Briones’i getirildi.

Ayrıca savunma, ekonomi, çalışma ve spor bakanlıkları da değişti.

Santiago Valisi Karla Rubilar’ın da yeni hükümet sözcüsü olması kararlaştırıldı.





