Şili’deki ‘Hayır’ın yaratıcısından ‘tüyo’: Duygusal bağ kurun, agresif olmayın

Şili’deki referandumda Augusto Pinochet’nin sekiz yıl daha iktidarda kalmasını ‘Hayır’ deyip engelleyen muhalif kampanyanın yaratıcılarından Eugenio Garcia Ferrada, siyasal argümanlar sunmaktan çok seçmenlerle duygusal bağ kuran ve agresif olmayan kampanyanın kararsızları ‘Hayır’a kaydırdığını söyledi.

BirGün’den Erk Acarer ve Meltem Yılmaz’a konuşan Ferrada, Şili’deki referandum öncesinde çok sert bir süreç yaşandığını belirterek, “Herkes düşüncesini söylemekten korkuyordu. Toplumda endişe ve korku hâkimdi. Kimileri Şili’nin bir savaşa sürüklendiğini düşünüyordu. Ekonomik problemler yaşanıyordu. Pinochet, korkuyu yayıyordu” dedi.

‘Başta herkes ‘Hayır’ cephesinden sert bir çıkış bekliyordu’

‘Hayır’ kampanyasının politik olmadığını ve gençleri hedef aldığını söyleyen Ferrada şunları aktardı: “Siyasal argümanlardansa duygusal bağlarla yol alındı. Ahlaki değerlerin önemi vurgulandı. Huzur içinde yeni bir dünyayı amaçladık. Başta herkes ‘Hayır’ cephesinden sert bir çıkış bekliyordu. Böyle olmayınca, kafasında soru işaretleri olanlar da yavaş yavaş ‘Hayır’ cephesine kaydı.”

‘Korku, yeni değerlere inanamamayı beraberinde getiriyor’

Bu gibi süreçlerde toplumların korkuya rağmen barış ve umuttan yana olduğunu söyleyen Ferrada şöyle devam etti: “Yalnızca bunun nasıl olabileceğine ikna etmek gerekiyor. Zira korku, yeni değerlere inanamamayı beraberinde getiriyor. Toplumların daha iyi bir gelecek için ihtiyac duyduğu şey ilhamdır“ dedi.