Şili’deki ‘Hayır’ın yaratıcısı Türkiye’de: CHP’nin kampanyasını inceleyecek

Şili’deki referandumda Augusto Pinochet’nin sekiz yıl daha iktidarda kalmasını ‘Hayır’ deyip engelleyen muhalif kampanyanın yaratıcılarından Eugenio Garcia, CHP’nin davetiyle Türkiye’ye geldi.

Şili’de 1973’te yaptığı darbeyle iktidara gelen Augusto Pinochet’nin sekiz yıl daha iktidarda kalıp kalmayacağına belirlemek için 1988 yılında bir referanduma gidildi.

Pinochet muhalifleri, devlet televizyonunda kendilerine ayrılan 15 dakikada yaptıkları ‘Hayır’ kampanyasıyla, sekiz yıllık iktidarın önüne set çekti. Bu başarılı kampanya, yönetmen Pablo Larraín’in 2013’te vizyona giren ‘No’ filmine de konu oldu.

Filmde, kampanyanın öncülerinden Eugenio Garcia, oyuncu Gael Garcia Bernal tarafından canlandırıldı.

Habertürk’ten Ömer Topsakal’ın haberine göre CHP Gençlik Kolları’nın davetiyle Türkiye’ye gelen Garcia, bir hafta boyunca ‘Hayır’ kampanyasına eşlik edecek.

Garcia, bir haftalık süre zarfında CHP Gençlik Kolları’nın ‘Hayır’ kampanyasını inceleyecek ve onlara referandum sürecinde atmaları gereken adımlar konusunda destek verecek.

İstanbul ve İzmir’de ‘Hayır’ toplantılarına katılacak Garcia’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmesi bekleniyor.