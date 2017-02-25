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Şili’deki ‘Hayır’ın yaratıcısı: Sadece anayasa değişikliğine ‘Hayır’ demekle olmaz

 

Şili’de Augusto Pinochet’nin sekiz yıl daha iktidarda kalmasını engelleyen muhalif kampanyanın yaratıcılarından Eugenio Garcia Ferrada, ‘Hayır’ derken bir gelecek inşa etmemiz gerekiyor. Sadece bir anayasal değişikliğe hayır diyerek olmaz” dedi.

Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’e konuşan Ferrada, ‘Hayır’ kampanyasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürütülmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Kuralları diktatörün koyduğu bir oyunu oynamamak gerekir. ‘Hayır’cılar Erdoğan’ın oyununa gelmemeli. Biz mutluluk ve barış kampanyasıyla diktatörü devirdik. Erdoğan ve taraftarları halka korku pompalıyor. Bunun karşısında hayır kampanyası örgütleyenlerin umut ve mutlu bir gelecek, barış vaat ederek kampanya yürütmesi gerekiyor.”

Türkiye ve Şili’deki siyasi durumu karşılaştıran Ferrada, Şili’de diktatörün darbeyle, Erdoğan’ın ise seçimle iktidarı ele geçirdiğini dile getirdi: “Türkiye’de yaşanan çok daha zor bir durum. Çünkü burada yasal bir görünüm var. Bu yüzden Şili’deki diktatörlüğe karşı olduğu gibi açık bir şekilde savaşamıyorsunuz. Bu yüzden legal gücü elde etmek için uğraşmak gerekiyor. Bunu başaramazsanız, safdışı kalırsınız.”

Sadece anayasal değişikliğe karşı olmanın yeterli olmadığını, ‘daha iyi bir gelecek’ kurgusu gerektiğini söyleyen Ferrada kampanya için şu önerilerde bulundu: “Hayır derken bir gelecek inşa etmemiz gerekiyor. Halka öneri sunmalı. Hepimiz için daha iyi bir geleceğin hayırla inşa edilebileceğini insanlara açıklamak gerekiyor. Sadece bir anayasal değişikliğe hayır diyerek olmaz. Şili’de biz öyle yaptık. Nefes alabileceğimiz bir ülke yaratacağımızı söyledik. Bu yüzden çatışma doğuran Pinochet’ye karşı galip geldik.”

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