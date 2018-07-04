Şili’deki darbede müzisyen Victor Jara’yı işkenceyle öldüren askerlere 15’er yıl hapis

Şili’de 1973’teki askeri darbe sırasında müzisyen Victor Jara’yı işkenceyle öldüren sekiz emekli askere 15’er yıl hapis cezası verildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Şili’deki mahkemeden yapılan açıklamada, 45 yıl önceki cinayetle ilgili davanın Eylül 2016’da açıldığı, uzun süren soruşturmalar sonucunda sekiz emekli askerin Victor Jara ve eski hapishaneler yöneticisi Littre Quiroga Carvajal’in ölümünden sorumlu tutulduğu belirtildi.

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Bir asker ise suçu gizlemeye yardımcı olmaktan beş yıl hapis cezası aldı.

40 yaşında öldürülen dönemin ünlü müzisyeni Jara, aynı zamanda tiyatro yönetmeni ve profesördü.

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Müziğiyle Bruce Springsteen, The Clash ve U2 gibi çok sayıda isme ilham vermiş, ölümünün ardından adına şarkılar yazılmış Jara, 1973’teki darbeyle devrilen sosyalist Salvador Allende’nin destekçilerindendi.

O dönem binlerce solcu bugün Victor Jara adını taşıyan Şili Stadyumu’nda öldürülmüştü. Stadyumdan canlı çıkmayı başaranların anlattığına göre askerler Jara’nın ellerini ve parmaklarını kırdıktan sonra gitar çalmasını isteyerek kendisiyle dalga geçmiş, Jara da buna aynı zamanda Allende’nin seçim şarkısı ‘Venceremos’u (Kazanacağız) söyleyerek yanıt vermişti.

Jara’nın cesedi üç gün sonra mezarlıkta bulunmuş, 44 kurşun deliği tespit edilmişti.

1983’teki darbeden sonra ülkeyi 1990’a kadar yöneten diktatör Augusto Pinochet’nin döneminde 3 bin 200 kişinin devlet tarafından öldürüldüğü, 28 bin kişinin de işkenceden geçirildiği tahmin ediliyor.