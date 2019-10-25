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Yaramazlara biraz batar!

Şili’de ‘zam’ protestoları: 18 ölü, 150’den fazla yaralı

Şili’de ulaşıma yapılan zam nedeniyle başlayan ve altı gündür devam eden protestolarda, ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Gece saat 22:00’den sabah 04:00’e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen insanlar günlerdir eylemlerine devam ediyor.

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Güvenlik güçleri ülke geneline yayılan olayları bastırabilmek için protestoculara plastik mermi, tazyikli su ve biber gazıyla saldırdı. Protestoların en şiddetli yaşandığı yer Başken Santiago oldu. Olaylar sebebiyle kentte birçok yer ve kişi zarar gördü.

Şili hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre şiddet eylemleri ve yağmalamaların artması nedeniyle sokağa çıkma yasağının uzayabileceği öğrenildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ağustos ayı sonundaki Diyarbakır ziyareti sırasında görüştüğü görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve bölgedeki diğer HDP’li belediye başkanlarının tutuklanması konusundaki sorulara yanıtında, başkanların YSK’dan onay alarak seçildiğini hatırlattı. İmamoğlu, tutuklamaların iddiaya dayandığını, gerekçesi olmadığını söyledi. İmamoğlu ayrıca, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesinin verildiği şirketi dikkate almadığını ifade etti.

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