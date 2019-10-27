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Yaramazlara biraz batar!

Şili’de devlet başkanı tüm kabineyi görevden aldı

Şili Devlet Başkanı Sebastian Piñera, süren protestolarla ilgili tüm hükümet üyelerini görevden aldığını ve eylemcilerin talep ettiği yeni sosyal reformları uygulamaya sokacaklarını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Başkent Santiago’da 25 Ekim’de 1 milyon kişinin katıldığı gösteriden bir gün sonra konuşan Piñera, “Şimdi yeni bir gerçeklik içindeyiz. Şili, bir hafta önce olduğu durumdan çok farklı” dedi.

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Devlet başkanı aynı zamanda protestolarda dile getirilen talepler doğrultusunda yeni bir kabineyi göreve getireceğini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, sokaklardan gelen taleplere kulak verdiklerini belirten Piñera bir hafta önce uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

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