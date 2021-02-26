Silici-2 operasyonu: Akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 15-16 Ocak’ta başlatılan operasyona devam etti. 120 zanlı gözaltına alındı.

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1.2 milyar liralık veri silinmiş

Baskın düzenlenen 157 akaryakıt istasyonundan 196 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi. Satış verileri silinen akaryakıtın piyasa değeri 1.2 milyar lira.

Açıklamada, şüphelilerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonları açtıkları, akaryakıt satış verilerini silerek büyük kar ettikleri, sonrasında da izlerini kaybettirmek için belli sürelerle lisanslarını iptal ettikleri belirtildi.

İlk operasyon

İstanbul merkezli 50 ilde 15-16 Ocak’ta düzenlenen ilk operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları tespit edilen 220 zanlı yakalanmıştı.

Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlenmişti.

Verileri silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3.6 milyar lira olduğu ve devletin yılda 3’er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.