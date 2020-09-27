Şile’de maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan kampçılara cezai işlem

İstanbul’un Şile ilçesindeki kampçılara, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kampçılara cezai işlem uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Şile Doğancılı’da sosyal medya üzerinden haberleşerek hafta sonu kamp yapmak üzere buluşan gençler, jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu öğrenilen kamp alanına alınmadı.

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Bunun üzerine gençler, 100 metre ileride bulunan Milli Emlak’a ait bir alana geçerek kamp yapmaya başladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan paylaşımlarda, gençlerin birçoğunun maskesiz ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendiklerinin görülmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgeye giderek kural ihlali yapan kampçılara cezai işlem uyguladı.

Gençlerin bir kısmı bölgede bir süre kamp yaptıktan sonra eşyalarını toplayarak alandan ayrıldı. Jandarma ekipleri kamp yapanları çıkarttıktan sonra zabıta ekipleri alanın kapısını mühürleyerek kapattı.

Kamp yapan başka bir kişi şöyle konuştu: “Biz zaten kampçıyız. Sürekli kamplara geliyoruz. Kamptan sonra mecburen çöplerimizi topluyoruz. Bu bizim insani görevimiz. Sosyal mesafeye uyulması her bireyin sorumluluğu. Sosyal mesafeye zaman zaman uyulmadığı oluyor ama genelde uymaya çalışıyoruz. Çünkü bilincindeyiz problemin. O yüzden çok fazla iç içe olmamaya çalışıyoruz.”