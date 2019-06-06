Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şile’de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü: CHP’li Tanal ‘AKP rantının sonuçları’ dedi

Şile Saklıgöl’de turistlik amaçla kullanılan Karamandere Barajı’nın üzerine kurulu çardaklardan birinin çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. 

Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarılma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Reklam

CHP’li İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal, Twitter hesabından bu kazanın ‘AKP yandaşlarının rant sebebiyle güvenlik önlemi alınmadan işletmeye izin vermesi nedeniyle’ kaynaklandığına dair bir paylaşım yaptı.

SON HABERLER

Türkiye basın özgürlüğünde yine sınıfta kaldı

Amerika merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Özgürlük Evi (Freedom House), dünya genelinde basın özgürlüğünü değerlendiren yıllık raporunda son 13 yılda basın özgürlüğünün ciddi ölçüde gerilediğini kaydetti. Türkiye raporda bu yıl da basın özgürlüğünde sınıfta kalan ülkeler arasında yer aldı.

İYİ Parti’nin Pendik’teki ‘demokrasi çadırı’na engel

İYİ Parti’nin İstanbul’un Pendik ilçesinde kurduğu ‘demokrasi çadırı’ kaymakamlık kararıyla polis ve zabıta ekiplerince kaldırılmak istendi. İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Süleyman Turan çadır için izin aldıklarını ve müdahalenin hukuksuz olduğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...