Şile’de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü: CHP’li Tanal ‘AKP rantının sonuçları’ dedi

Şile Saklıgöl’de turistlik amaçla kullanılan Karamandere Barajı’nın üzerine kurulu çardaklardan birinin çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarılma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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CHP’li İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal, Twitter hesabından bu kazanın ‘AKP yandaşlarının rant sebebiyle güvenlik önlemi alınmadan işletmeye izin vermesi nedeniyle’ kaynaklandığına dair bir paylaşım yaptı.