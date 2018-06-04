Şile’de batan teknede kaybolan şarkıcı ölü bulundu

İstanbul’un Şile ilçesinde batan teknede kaybolan 21 yaşındaki Onur Can Özcan’ın cesedi bulundu.
İmrenli koyunda Özcan dahil beş arkadaş, dün sabah tekneyle denize açıldı. Ancak tekne bir süre sonra alabora oldu.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda üç kişi kurtarılırken 26 yaşındaki Recep Gülyıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şarkıcı Onur Can Özcan’ın cesedine de bugün ulaşıldı. Özcan’ın cesedinin 10 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi.
Özcan’ın cesedi morga kaldırıldı.