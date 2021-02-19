Sıla’yı ‘darp’tan yeniden yargılanan Kural’a beş yıla kadar hapis istemi

Eski sevgilisi Sıla’yı dövdüğü gerekçesiyle hüküm giyen ancak daha sonra karar bozulunca yeniden yargılanmaya başlanan oyuncu Ahmet Kural’a beş yıla kadar hapis cezası istendi.

Çağlayan adliyesindeki İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Kural ve Sıla katılmadı. Avukatlar hazır bulundu

Reklam

Mütalaasını açıklayan savcılık, Kural’a ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından bir yıl bir aydan, beş yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Ne olmuştu?

Sıla, 2018’de eski sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın suçlamalarını kabul etmemişti. Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme, 22 Nisan 2019’da davayı sonuçlandırarak, Kural’a ‘hakaret’, ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezası vermişti.

Reklam

Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yeniden yargılama yapılmasını istemişti.