Sıla’yı ‘darp’tan ceza alan Ahmet Kural’ın davası sil baştan: İstinaf kararı bozdu

Eski sevgilisi Sıla’yı dövdüğü gerekçesiyle hüküm giyen oyuncu Ahmet Kural’a verilen hapis cezası bozuldu.

Sıla, 2018’de eski sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın suçlamalarını kabul etmemişti. Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Mahkeme, 22 Nisan 2019’da davayı sonuçlandırarak, Kural’a ‘hakaret’, ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasın vermişti.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre Kural’ın avukatları karara itiraz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne dilekçe verdi.

Dilekçede, tanıkların Kural’ın tehdit ve hakaretlerini duyduklarını söylediği ancak bilirkişinin bunun mümkün olmayacağını tespit ettiği dile getirildi. Avukatlar, mahkemenin bu raporu dikkate almadığını kaydetti.

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İstinaf mahkemesi, başvuru üzerine yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, raporun dikkate alınması gerektiği belirtilerek olay yerinde keşif yapılması gerektiği vurgulandı.