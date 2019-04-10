‘Sıla’ya darp’ davası: Kural’dan ‘Özel hastane raporu araştırılsın’ talebi

Oyuncu Ahmet Kural’ın avukatları, şarkıcı Sıla’nın özel bir hastaneden aldığı darp raporunun araştırılmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Sıla, eski sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın suçlamalarını kabul etmemişti. Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



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İHA’nın haberine göre Kural’ın avukatları Ahmet Kurtluoğlu ve Sibel Aydın, bugün İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne dört sayfalık dilekçe sundu. Dilekçede, Sıla’nın olaydan sonra Özel Acıbadem Maslak Hastanesi’nden aldığı darp raporu konu edildi.

‘Testler sorulsun’

Dilekçede kovuşturmanın genişletilmesi istenirken Sıla ve şoförü Mahmut Kapçak’ın ilk duruşmada, savcılık ifadeleriyle çeliştiği savunuldu. Dilekçede, darp raporunun şarkıcının beyanıyla uyumlu olup olmadığı, bu beyana göre idrar ve kan tahlili ile ultrason görüntülemesinin yapılıp yapılmadığının neden sorgulanmadığının araştırılması istendi.

Darp edilen bölgelerin raporda yer almadığı ifade edilen dilekçede İstanbul Çağlayan Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne tezkere yazılarak varsa lezyonların yerleri ve boyutları, yara özelliklerinin tanımlanıp tanımlanmadığı, tanımlanmadıysa sebebinin sorulmasına, yaraların fotoğraflarının çekilip çekilmediği, çekilmediyse sebebinin sorulması talep edildi.