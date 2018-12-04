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Yaramazlara biraz batar!

Sıla’nın yeni videosunu savcılık inceleyecek

Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada savcılık yeni ortaya çıkan videoyu inceleyecek.

Fotoğraf: DHA

Sıla, eski sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın şikayetlerini kabul etmemişti.

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Olaya ilişkin soruşturma dosyası önce uzlaştırma savcılığına gitmiş, Sıla uzlaşmayı kabul etmemişti.

Kural’ın avukatları, Sıla’nın olaydan 18 saat sonra çekildiğini ve yüzünde morlukların görünmediğini söyledikleri bir videoyu şiddet iddiasını yalanlamak için savcılığa sunmuştu.

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Sıla ise şarkı söylediği görünen video için “Dertleştik, ağıt yaktım” demişti.

Görüntüler incelenecek

Uzlaştırma bürosu savcılığı, yeni görüntüleri ve olayın yaşandığı belirtilen evin komşu evlere mesafesine yönelik bilirkişi raporunu dikkate aldı.

Savcılık, dosyayı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosuna yolladı.

İHA’nın haberine göre görüntüler büroda incelenecek. Ardından da dosya iddianamenin hazırlanması için yeniden uzlaştırma bürosuna gidecek.

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