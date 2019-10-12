Sıla’nın ‘Karanfil’ şarkısına ‘sigarayı özendirdiği için’ suç duyurusu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun ‘Karanfil’ isimli parçası hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Prof. Dr. Orhan Kural’ın İstanbul başsavcılığına sunduğu dilekçesinde, “Bir sigara yak” ifadesinin beş defa geçtiği belirtildi.

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Şarkının 15 milyondan fazla dinlendiğini, Sıla’nın gençler arasında sevildiği, hayranlarının ortaokul ve lise öğrenciler olduğu dile getirildi.

Dilekçede şöyle dendi: “Beğenenlerden yüzde 5’inin bilinçaltına etkili olarak sigaraya başlamasına neden olması halinde kanına girdiği öğrenci ve genç sayısı ortalama 750 bin civarında olacaktır. Bu kadar hassas olduğumuz bir konuda neden bir sanatçı baştan sona ‘Bir sigara yak’ desin? Bunu 15 milyon kişi izlemiş, çoğu genç bunların. Kafalarına sigarayı yerleştiriyor. Zaman içinde çocuk, merakla sigaraya başlıyor. Bunlar çok büyük menfaatler karşılığında yapılıyor.”