Silahsızlanma süreci tamam: Kolombiya’da FARC tüm silahlarını teslim etti

Kolombiya hükümetiyle imzaladığı anlaşma uyarınca Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) tüm silahlarını teslim etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri, öngörülenden bir gün önce biten silah bırakma işleminde toplam 7 bin 132 silahın alındığını duyurdu.

Gözlemciler ayrıca, örgütün kırsalda bulunan 900 gizli cephaneliğinden 70’inin de bulunup boşaltıldığını kaydetti. Örgütün kalan gizli cephaneliklerini bulmanın, ulaşım zorluğu nedeniyle aylar sürebileceği söyleniyor.

Bazı cephaneliklere sadece nehirlerden ya da yaya olarak ulaşılabiliyor ve birçoğunda da etkisiz hale getirilmesi çok uzun süren bubi tuzakları olduğu belirtiliyor.

Birçok Kolombiyalı, silahlara ulaşımda geç kalınırsa, bunların haydutlar, milis gruplar ya da ülkenin en büyük ikinci sosyalist isyancı örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun (ELN) eline geçebileceğinden kaygılı.

Silah tesliminin bitişini kutlamak için başkent Bogota’nın güneyindeki Mesetas’ta düzenlenecek törene, barış anlaşmasıyla Nobel Barış Ödülü’nü alan Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos’un da katılması bekleniyor.

Kolombiya barış süreci

Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki ilk anlaşma Küba’nın başkenti Havana’da imzalanmış, ancak 2 Ekim 2016’da yapılan referandumda reddedilmişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono’nun sade bir törenle imzaladığı anlaşmadan iki ay sonra varılan yeni anlaşma bir öncekinde olduğu gibi referanduma sunulmamış, onay için kongreye götürülmüştü.

FARC gerillaları, kamplarından yürüyerek ve botlarla Kolombiya’yı geçerek Birleşmiş Milletler (BM) tarafından izlenen 26 terhis bölgesine ulaşmıştı.