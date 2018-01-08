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Silahlı saldırıya uğrayan Deniz Naki’nin avukatı: ‘Irkçı’ çetelerden şüpheleniyoruz

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Amedspor’da oynayan futbolcu Deniz Naki, Almanya’da silahlı saldırıya uğradı. Naki’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Amedspor’un Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre saat 01:15’te bazı kimliği belirsiz kişiler Aachen otobanında seyir halindeki Naki’nin arabasına saldırdı.

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Saldırı sonrası Naki’nin kendisine ulaşanlara durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi.

Alman polisinin soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Amedspor saldırı sonrası çekilen fotoğrafları da Twitter’dan paylaştı.

Son olarak takımının deplasmandaki Mersin İdmanyurdu maçında sahaya giren bir taraftarın yumruklu saldırısına uğrayan Amedsporlu Naki, kendisiyle alakası olmayan bir hayran sayfasındaki paylaşım sonrası ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

DW Türkçe’ye konuşan futbolcunun avukatı Soran Haldi Mızrak, soruşturmanın ‘ırkçı, Türkçü’ çeteler üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Avukat Mızrak, Naki’nin polise verdiği ifadede, Aachen kenti otobanında seyir halindeyken plakasız, camlarına siyah film çekilmiş bir araçtan kendisine ateş edildiğini aktardığını belirtti.

Mızrak, müvekkilinin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Türkiye’de yargılandığı dava sonrasında, hedef haline getirildiğini ve Türkiye’deki ‘ultra milliyetçi, ırkçı ve Türkçü’ çevrelerden sosyal medya üzerinden tepkiler aldığını hatırlattı.

Mızrak, Naki’nin ifadesinde aynı zamanda kısa süre önce HDP Milletvekili Garo Paylan’ın öne sürdüğü Avrupa’daki Türkiye kökenlilere yönelik bir suikast listesi olduğu iddiasını da polise anlattığını belirtti.

Ancak Naki’nin kendisine yönelik silahlı saldırıda birebir suikast iddiasıyla bağlantı görmediğini belirten Avukat Mızrak, “Doğrudan o olayla ilintili olduğunu düşünmüyor ama irtibatlı olabileceğini düşünüyor kendisi” dedi.

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