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Yaramazlara biraz batar!

‘Silahlı milis’ iddiası resmen araştırılıyor: HÖH’e inceleme

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İçişleri Bakanlığı,  ‘sivil silahlı milis’ gücü kurulduğu iddiasıyla ilgili tartışmanın odağındaki ‘Halk Özel Harekatı Derneği’ hakkında inceleme başlattı.

Fatih Kaya

’15 Temmuz ve devamındaki terör eylemleri’ne şiddetle müdahale eden sivillere ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK, iktidara yakın sivil milis gücü oluşturulduğu yönünde iddiayı gündeme getirmişti.

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Türkiye çapında 40 bin üyeye ulaştığı söylenen ve üyeleri, üniformayla dolaşırken görüntüler yayınlanan Trabzon merkezli HÖH tartışmayı alevlendirmişti. HÖH’ün kurucu lideri Fatih Kaya eski bir uzman çavuş ve iç savaşın sürdüğü Suriye’deki muhalif milisler arasında bulunmuş bir kişi.

İçişleri Bakanlığı, hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla HÖH hakkında inceleme ve araştırma başlattı. HÖH geçen hafta İçişleri müfettişleri tarafından denetlenmişti.

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