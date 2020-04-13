Silahlı kavga ihbarı alıp giden polis kumar oynayanlarla karşılaştı

Şanlıurfa’da silahlı kavga ihbarı alan polis, yasak olmasına rağmen açık bir kahvede kumar oynayan 14 kişiyle karşılaştı. Bu kişilere kumar oynamak ve sosyal mesafe ihlalinden işlem yapılarak toplamda 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Bu akşam, Sarayönü Mahallesi’nde bir iş merkezinin ikinci katında silahlı kavga çaktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O adreste 14 kişiyi farklı masalarda kumar oynarken yakayan polis arama sonucunda C.K. isimli kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca buldu.

Reklam

Para cezalarının kesilmesinin ardından kahve mühürlendi.