‘Silahlı fotoğrafı’ çıkan Mülkiye asistanı: Mizah amaçlıydı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde silahla fotoğraf çektiren, daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF) asistan olarak atanan M.A.V., paylaşımın mizahi amaç taşıdığını ifade etti.

Twitter hesabından 7 Aralık 2016’da, SBF yönüne silah doğrulttuğu fotoğrafı paylaşan M.A.V.’nin, aynı fakültenin İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı.

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Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’e konuşan SBF Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik, M.A.V.’nin asistan olarak atandığını doğruladı.

“Biz bu arkadaşın o kişi olduğunu teyit ediyoruz ancak olayın farklı geliştiğini biliyoruz” diyen dekan, fotoğrafın kendileri açısından da kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

‘Ahmet Haşim konuşuyorduk’

M.A.V., yazılı açıklamasında, Twitter paylaşımını yaptığı dönem aktif olarak sosyal medya kullandığını belirterek kendisinin edebiyatla liseden beri ilgili olduğunu dile getirdi.

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M.A.V., arkadaşlarıyla Ahmet Haşim şiirlerini konuşurken “Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak” dizelerinin okunduğunu, bir arkadaşının da “Ağır ağır sıkacaksın bu merdivenlerden” dediğini dile getirdi.

‘Şakaydı’

Asistan şöyle devam etti: “Bunun akabinde aradan bir süre geçtikten sonra, okulumuzun karşısında bulunan ‘Free Shop’ adlı işletmeden (bizlerin deyimiyle bir milyoncudan) oyuncak bir boncuklu tabanca aldık. 2016 yılının Ekim ayında bu oyuncakla okulun merdivenlerinde, hem de gündüz vakti herkesin gördüğü bir saatte, yanımızdan geçen öğrencilerin de bunun bir şaka olduğunu apaçık bir biçimde anladığı ve bu duruma güldükleri bir şekilde birkaç fotoğraf çekindik.”

Kendisini tanıyan herkesin, Haşim’in dizelerin içeren paylaşımın mizah amaçlı olduğunu bildiğini aktaran M.A.V., “Belirtmeliyim ki, bu fotoğrafın çekildiği yerin o merdivenler olması tamamen şiirin içeriğiyle ilgilidir” dedi. Asistan, daha önceki sınavlarda aldığı puanlara da açıklamasında yer verdi.

M.A.V.’nin açıklamasının tamamı Mülkiye Haber’de yer aldı.