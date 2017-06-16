Silahla ‘Reis, emrin yeter’ diyen AKP’linin istifası istendi: Partimizi bağlamaz

AKP Düzce teşkilatı, MP5 tipi silahla çektirdiği fotoğrafı, “Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter” notuyla Facebook hesabından paylaşan üyeleri Mehmet Aybek’in istifasının istendiğini duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan Kılıçdaroğlu İstanbul’a kadar yürüyüşe başlamıştı.

Berber olduğu öğrenilen Aybek, CHP’nin yürüyüş kararı almasından sonra Facebook hesabından MP5 tipi silahla fotoğrafını “Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter” notuyla paylaştıktan altı saat sonra kaldırmıştı.

Kısa bir süre sonra ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya teşvik etmek’ suçlamasıyla gözaltına alınan Aybek, elindeki silahın kurusıkı olduğunu ve kentte bir av bayisinde söz konusu fotoğrafı çektirdiğini söyledi.

Aybek’in sorgusu devam ediyor.

AKP Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, parti olarak sürecin takip edileceği belirtildi.

Açıklamaya şöyle dendi: “10 milyona aşkın üyesi bulunan AK Parti teşkilatları içerisinde parti söylem ve politikalarına aykırı söylemlerde bulunan kişiler çıkmakla beraber bu söylemler kişisel fikirlerdir. AK Parti teşkilatlarını bağlamaz. Mehmet Aybek’in yapmış olduğu bu paylaşımdan dolayı Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliğinden istifası istenmiştir. Kamuoyuna duyurulur.”