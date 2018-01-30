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Yaramazlara biraz batar!

Silahla fotoğraf çektiren milli eğitim müdürü: Bence de yanlış, silaha karşıyım

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Bolu Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci’nin tabancalı fotoğrafı tepki çekti.

Fotoğraf: DHA

DHA’ya konuşan Celebci, Facebook’ta yayınlanan fotoğrafı 2011’de çektirdiğini, o dönemde müdürlük yapmadığını, muhtar ağabeyine ait silahı poz vermek amacıyla tuttuğudu söyledi.

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Tepkiler üzerine silahlı paylaşımını silen müdür şunları anlattı: “Köyde ormanlık alanda çekilmiş bir fotoğraftır. Zaten sonradan çocuklara ‘Fotoğrafı kaldırın’ dedim, onlar kaldırmışlar. O zaman tepki çekeceğini düşünememiştim. Tepki olur diye de fazla paylaşmadım. İlçe milli Eğitim Müdürünün silah alma hakkı var. Ama benim şu anda silahım yok. Bir milli eğitim müdürünün silahlı fotoğraf koyması bence de yanlış. Ama o zaman müdür değildim. Herhangi bir kastımız yok. Silaha karşıyım. Kendim zaten eğitimciyim.”

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