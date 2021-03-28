Silahla başından vurulan savcı hayatını kaybetti

Yozgat’ta doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak ağır yaralanan savcı Özlem Salkım (28) üç gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Sorgun adliyesinde görevli Salkım, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki evinde 24 Mart’ta arkadaş grubuyla doğum gününü kutladı.

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Kutlama sırasında Salkım, başından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Sorgun Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilen Salkım kurtarılamadı.

O gün evde bulunan dört kamu görevlisi gözaltına alındı. İkisi astsubay, biri adliye çalışanı dört kişi ifadelerinde, Salkım’ın elinde silahla oynarken kazayla kendisini vurduğunu ileri sürmüştü.

Silahın Salkım’ın astsubay arkadaşı A.M.’ye ait olduğu belirlenmişti. Dört kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.