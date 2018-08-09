Silah zoruyla ölüme: Kuşadası’nda mülteci botu battı, yedisi çocuk dokuz kişi öldü

Yunanistan’a bağlı adalara gitmeye çalışan mültecileri taşıyan botun batması sonucu yedisi çocuk dokuz Iraklı hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Alo 158 hattına dün saat 03.25’te bir ihbar geldi. İhbarda, Kuşadası açıklarında bir mülteci teknesinin battığı bildirildi.

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Komutanlığa bağlı ekipler, dalış timi, uçak ve iki botu, olaydan 30 dakika sonra belirlenen bölgeye gönderdi.

Ekipler denizden yedisi çocuk dokuz mültecinin cesetlerini çıkardı. Geri kalan dört kişi de kurtarıldı.

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Batan botta toplamda 13 kişi bulunduğu, bu kişilerden 12’sinin Iraklı, brinin de Suriyeli olduğu öğrenildi.

Kurtarılan mültecilerin ilk ifadelerine göre kayıp olmadığı değerlendirildi. Botun battığı bölgede teyit amaçlı dalış timi görevlendirildi.

Silah zoruyla ölüme

Mültecilerin bota nasıl ulaştıklarının detayları da netleşmeye başladı. Buna göre mülteciler 20 gün önce Irak’tan Türkiye’ye geldi, gece yarısı ise insan kaçakçılarıyla buluştular.

Soner Rad isimli mülteci, faciada eşini ve üç çocuğunu kaybetti.

Polise bilgi veren Rad, tekne beklerken insan kaçakçılarının lastik bot getirdiklerini, bota binmek istemediklerini ancak silahla tehdit edildiklerini anlattı.

Rad, denize açıldıktan kısa süre sonra ise aşırı yük ve dalgalar nedeniyle yaşanan panik sırasında botun battığını söyledi.

‘Her şey bitti’

Soner Rad, hastane önünde beklerken sağ kalan oğlu Muhammet’i yanından ayırmadı. Adam, eşi ile diğer çocuklarının cansız bedenlerinin konulduğu cenaze aracını göstererek “Her şey bitti” dedi.