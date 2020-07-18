Silah bırakan soyguncuya ödül: Teslim edilen her AK-47 karşılığında iki inek verilecek

Nijerya’nın Zamfara eyaletinin valisi, silahlı soyguncuların suç işlemesine engel olmak ve onları topluma kazandırmak için teslim ettikleri silahlar karşılığında inek vermeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Vali Bello Matawalle, dükkanları yağmalayan, hayvan ve tahıl çalan, fidye için insanları rehin alan soygunculara teslim ettikleri her AK-47 için iki inek verileceğini söyledi.

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Motosikletli soyguncuların komşu eyaletlerde de suç işlediğini belirten Matawalle şunları söyledi: “Bu kişilerin çoğu silah almak için ineklerini satmış kişiler. Biz onları, pişman olup silahlarını bırakmalarının karşılığında yeniden inek sahibi yapacağız. Böylece suçtan uzak birer yaşam sürmelerini, sorumlu yurttaşlar gibi yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Bu hem kendileri için hem de eyalet halkı için en doğrusu.”

Nijerya’da bir ineğin fiyatı ortalama 100 bin nayra (1770 lira), AK-47’ler ise yasa dışı satış yapan kişiler tarafından 500 bin nayraya (8 bin 850 lira) satılıyor.