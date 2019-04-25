Sıla’dan karşı hamle: Ahmet Kural’ın hapis cezası ertelenmesin

Şarkıcı Sıla, şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye verdiği eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural’ın hapis cezasının erteleme kararının kaldırılmasını talep etti.

Fotoğraf: DHA

Sıla, eski sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın suçlamalarını kabul etmemişti. Kural’a yargılama sonunda ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından bir yıl dört ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Savcılık, Kural’ın hakaret ve tehdit suçlarından ceza almaması için istinafa başvurmuştu.

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Savcılık başvurusunun ardından basın açıklaması yayınlayan Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir, savcının itiraz kararının, mahkeme kararının kaldırıldığı anlamına gelmediğini dile getirdi.

“Yine bu yönde algıyı değiştirmeye yönelik manipülatif çabaların olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz” ifadelerini kullanan avukat, savcılığın kasten yaralama suçundan verilen hapis cezasını isabetli bularak buna itiraz etmediğini kaydetti.

Epözdemir, Kural’ın cezasının ertelenmesi kararına da itirazda bulundu.

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Kural’ın aldığı ceza temyiz aşamasında. Eğer ceza istinafta kesinleşirse, oyuncunun daha önce uyuşturucu suçundan aldığı 10 aylık cezanın açıklanması, Kural’ın hapse girmesi gündeme gelebilecek.



