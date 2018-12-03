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Yaramazlara biraz batar!

Sıla: Videonun çekildiği akşam dertleştik; orada ağıt yakıyorum

Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü öne süren ve olaydan 18 saat sonra çekilen videosu hakkında konuşan Sıla, o anlarda ağıt yaktığını söyledi.

Fotoğraf: Ekran Alıntısı (Kanal D)

Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın şikayetlerini kabul etmemiş, son olarak Sıla’ya ilişkin yeni bir görüntü yayınlanmış ve savcılığa sunmuştu.

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Video Sıla’nın darp edildiğini söylediği tarihten 18 saat sonra, bir arkadaşının evinde çekilmişti. Olaydan 18 saat sonra çekilen videoda Sıla’nın arkadaşlarıyla beraber şarkı söylediği görülüyor.

‘Arkadaşlar beni teselli için geldi’

Söz konusu olayı Sıla ile görüşerek köşesine taşıyan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, videonun Kanal D’de yayınlanması sonrası sonrası şarkıcı Sıla’yı aradığını belirterek, şarkıcının “Olayın ertesi günü berbat bir ruh halindeyim. Arkadaşlar beni teselli etmek için geliyor, gidiyor” dediğini aktardı.

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‘Anadolu kadınları ağıt yakmazlar mı?’

Görüntülerde yer alan Cem Mumcu’nun iki senedir psikolojik danışmanlığını yaptığını ve ahbap olduklarını söyleyen Sıla, videonun çekildiği akşam hem dertleşmek hem de muayene olmak için Mumcu’yu de davet ettiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, söz konusu videoyu Mumcu’nun sosyal medyada paylaştığını fakat daha sonra sildiğini söyledi.

Alçı’nın aktardığına göre, Sıla müzikle içli dışlı olduğunun altını çizerek “Ben şarkıcıyım. Bir şarkıcı iyi gününde de, kötü gününde de şarkı söyler. Anadolu kadınları ağıt yakmazlar mı? Ben de orada ağıt yakıyorum” diye konuştu.

Alçı da köşesinde Sıla’nın haklı olduğunu belirterek “Açın bakın görüntülere… ‘Yazıklar olsun sana!’, ‘Yazıklar olsun inşallah!’, ‘Bu aşktan hayır yok’ diye haykırıyor. Yani o görüntülerde eğlenen bir kadın yok, feryat eden bir kadın var” diye yazdı.

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