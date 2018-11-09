Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sıla ve Ahmet Kural uzlaştırma masasına çağrıldı

Şarkıcı Sıla ile eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural’ın uzlaştırma masasına oturtulacağı bildirildi.

Sıla, Kural’ın kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine Kural hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Reklam

Soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaştırma Bürosu’nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak.

Taraflar uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak.

Reklam

Uzlaşmazlarsa üç suçtan toplamda beş yıla kadar hapis cezasıyla dava açılabilecek. Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.

İddia: Kural’dan Sıla’nın ifadesine üç maddelik itiraz

Ahmet Kural’ın savcılık ifadesi: Sıla’yla kavganın nedeni Okan Can Yatır

Ahmet Kural ifade verdi: Asılsız iftira, yargısız infaz

Sıla’nın avukatı: Olaya erkek arkadaşın sebep olduğu iddiası tamamen yalan

Ahmet Kural’ın avukatı: Müvekkilim itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor

Sıla’nın ifadesi: Ahmet Kural yumruk, tekme, tokat atmak suretiyle beni darp etti

Suçlama ‘kasten yaralama’: Sıla’dan Ahmet Kural hakkında bir şikayet daha

Ahmet Kural’ın avukatı: Masumiyet karinesi için herkes üzerine düşeni yapmalı

Sıla’nın darp raporu: Neredeyse tüm vücudu şiddete maruz kalmış

Yapı Kredi, oyuncu Ahmet Kural ile çalışmayacağını duyurdu

Ahmet Kural ‘başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan’ özür diledi

Sıla’nın şikayeti üzerine Ahmet Kural ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Sıla’nın şiddet iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural: Sadece kolunu tuttum

‘Şiddet karşısında dilsiz kalmıyorum’ diyen Sıla: Aşkın bununla ilgisi yok

Darp, cebir ve psikolojik şiddet iddiası: Sıla, Ahmet Kural’dan şikayetçi oldu


SON HABERLER

Farkında mısınız, seçmeniniz sandığa gitmeyebilir!

Muhterem okur, yeniden kendimize gelmenin, moral bulmanın, ipin ucunu bırakmamanın yolu, hepsi birbirinden kof ve tutucu partilere “Yeter” diyebilmekten geçiyor. Yeter ey kasaba siyasetçileri, rantçı ve fırsatçı arkadaşlar, yeter! Bize, bizim vergimize, bizim oyumuza, bizim onayımıza muhtaçsınız. Bizim size ihtiyacımız yok, sizin bize var. Yurttaşa, seçmeninize, hatta seçmeniniz olmayana kulak vermek zorundasınız. Aksi halde, tez zamanda silinip gideceksiniz…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...