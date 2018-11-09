Sıla ve Ahmet Kural uzlaştırma masasına çağrıldı

Şarkıcı Sıla ile eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural’ın uzlaştırma masasına oturtulacağı bildirildi.
Sıla, Kural’ın kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine Kural hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaştırma Bürosu’nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak.
Taraflar uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak.
Uzlaşmazlarsa üç suçtan toplamda beş yıla kadar hapis cezasıyla dava açılabilecek. Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.