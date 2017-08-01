Sıla konserinden parasını alamayan organizasyon şirketi, rektörlüğün makam aracına haciz koydurdu

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Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin bahar şenliklerindeki Sıla konserinin iptal edilmesi nedeniyle alacağını tahsil edemeyen organizasyon şirketi, rektörlüğün resmi makam aracına haciz koydurdu.

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre, 2013 yılındaki bahar şenliklerinde gerçekleşecek Sıla konseri kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Organizasyon şirketi konserin başka bir gün yapılacağını yazılı ve sözlü olarak üniversite yönetimine bildirdi, ancak kendilerine geri dönüş yapılmadı.

Şirketin üniversiteye açtığı dava sonucunda, mahkeme üniversitenin faiziyle 48 bin TL ödemesine karar verdi.

55 bin TL alacakları olduğunu belirten şirket avukatı, rektörlüğün resmi makam aracının da bulunduğu dört arabaya haciz koydurdu.