‘Sıla konserinden makam aracına haciz’ haberine üniversiteden yalanlama: Kanunen imkansız

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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, bahar şenliğindeki Sıla konserinden alacaklarını tahsil edemeyen organizasyon şirketinin kendilerine ait makam aracına haciz koydurduğu haberini yalanlayarak, “Bir devlet üniversitesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin mallarına haciz konulması kanunen mümkün değildir” dedi.

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre, 2013 yılındaki İzzet Baysal Üniversitesi bahar şenliklerinde gerçekleşecek olan Sıla konseri kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmiş, üniversiteden alacaklarını tahsil edemeyen organizasyon şirketi, içinde rektörlüğe ait resmi makam aracının da bulunduğu dört arabaya haciz koydurmuştu.

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Habere cevap olarak yazılı bir açıklama yapan rektörlük, “Bir devlet üniversitesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin mallarına haciz konulması kanunen mümkün değildir. Aksi yönde bir işlem varsa, bu kanunsuz işlem usulü dairesinde kaldırılacağı gibi, kanunsuz işlem yapanların da sorumluluğu doğacağı da izahtan varestedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Bugün bazı basın yayın organlarında 2013 yılındaki bahar şenliklerinde sözleşme kapsamında bulunan bir konserle ilgili kamuoyunu yönlendirici ve yanıltıcı bazı haberler yer almıştır. Konuyla ilgili doğru bilgi verilmesi amacıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunmaktadır:

Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29.01.2015 tarihli kararıyla, Lila Organizasyon tarafından sözleşmeye aykırı olarak gerçekleştirilmeyen 14.05.2013 tarihli Sıla Konseri nedeniyle Lila Organizasyon’un 87.084,00 TL’yi Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne ödenmesine, gerçekleştirilen Aydilge ve Yeni Türkü Konserleri için 47.884,40 TL’nin Lila Organizasyon’a ödenmesine karar verilmiştir.

Üniversitemiz ve Lila Organizasyon karşılıklı olarak alacaklarını icraya koymuşlar; Lila Organizasyon bir miktar borcunu ödemesine karşın tüm borucunu ödemediğinden Lila Organizasyon firmasına ait araçlara haciz konulmuştur.

Bir devlet üniversitesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin mallarına haciz konulması kanunen mümkün değildir. Aksi yönde bir işlem varsa, bu kanunsuz işlem usulü dairesinde kaldırılacağı gibi, kanunsuz işlem yapanların da sorumluluğu doğacağı da izahtan varestedir.”