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Yaramazlara biraz batar!

Sıla kendisini darp eden Ahmet Kuralla ‘uzlaşmayı’ kabul etmedi

Müzisyen Sıla Gençoğlu, kendisini darp eden oyuncu Ahmet Kural’la ‘uzlaşmayı’ reddetti ve olayla ilgili iddianame düzenlenmesi neredeyse kesinleşti.

Fotoğraf: DHA

Sıla, Kural’ın kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine Kural hakkında ‘kasten yaralama’‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Sıla’nın şikayeti üzerine açılan soruşturma dosyası, Uzlaştırma Bürosu’na gönderilerek, tarafların uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulmuştu.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre, geçen günlerde Sıla Gençoğlu’na götürülen uzlaşma teklifi reddedildi.

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Böylece olay ile ilgili sıra dışı bir gelişme yaşanmazsa iddianame düzenlenmesi neredeyse kesinleşti.

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