Sıla hakime anlattı: Yatırıp tekmeledi, kafamı duvara vurdu, ara ara devam etti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural’ın kendisini dövmesini mahkemede, “Ara ara devam eden bir dayaktı. Kafamı duvara vurdu, yere düşürüp kafamı ve böbreklerimi tekmeledi” diye anlattı.

Gençoğlu ve Kural, duruşma öncesi aynı adliye koridorunda bekledi. Fotoğraflar: DHA

Sıla Gençoğlu’nun kendisini dövdüğüyle ilgili şikayeti üzerine Ahmet Kural hakkında beş yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Kural: İlk ayrılıkta 1.5 ay veden çıkmadım

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın ilk duruşması görüldü.

Kural savunmasında şunları söyledi: “2017 Mayıs’ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında ‘Bir tokat attı’ haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim.”

‘Altı ay sonra ‘Sana ihtiyacım var’ diye mesaj attı’

Altı ay sonra Sıla’nın “Sana ihtiyacım var” diye mesaj yolladığını belirten Kural şöyle devam etti: “Daha sonra teyzesini, araya kuzenim ortak arkadaşlarımızı soktu. Bana ‘Boş ev’ diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala üçüncü şahıs vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili; üç defa o soruyu sordum.Değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli Hisarı’nda bulunan evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy’deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet ‘Senin canını yakmak için yaptım’ dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu.”

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‘Şoförünü aramak istedim, elimden tuttu’

Sıla’ya tartışma sırasında ‘Defol git’ dediğini belirten Kural suçlamaya konu olan kavga anını şöyle anlattı: “Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez ‘Yalvarırım git diye bağırdım’. Kendisi bana ‘Yapma Ahmet ne olur konuşalım’ diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda (Bu süreci savcılık ifadesinde karşılıklı kavga ettikleri ve kendisinin de yaralandığı şeklinde anlatmıştı) kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana ‘Seni bitireceğim Ahmet Kural’ dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

Sıla: ‘S… git, öldürürüm’ dedi

Daha sonra müşteki sıfatıyla ifadesine geçilen Sıla Gençoğlu şunları anlattı: “Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesiyle beraber çok güzel vakit geçirdik. Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığımız Okan Can Yantır sorusu geldi. Bir anda kıskançlık krizi geçirdi. Bağırdı. Sonra kendimi kurtarmaya çalışsam da kötü bir hatıraydı. Sonra bana ‘S… git. Git buradan öldürürüm seni’ dedi. Kül tablasını kaldırdı.

‘Duvarlara vurdu, kafamı, böbreklerimi tekmeledi’



“Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Mutfaktan salona savrulduk. Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. ‘Çok sevdiğin baban kollarında ölsün’ dedi. Bahçe kapılarından içeri çekildim. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Neyse ki peşimden gelmedi. Şikayetçiyim.”



Sıla dayak süreciyle ilgili soru üzerine, “Yaklaşık 1 saat sürdü. Ara ara devam eden bir dayaktı. İdrarımdan kan geldi” dedi.

Bunun üzerine Ahmet Kural’ın avukatı, “İdrarda kan olduğu söyleniyor, bunu da böbreğinize vurulmasına bağlıyorsunuz. O dönem regl miydiniz?” diye sordu. Sıla ise, “Hayır regl değildim” diye yanıtladı.

Duruşmada daha sonra tanık anlatımlarına geçildi.

Güncellenecek…