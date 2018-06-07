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Yaramazlara biraz batar!

Şık’tan ‘İkinci turda HDP seçmeni İnce’ye oy verecek mi’ sorusuna: Evet

HDP’nin İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde HDP seçmeninin destek vereceğini açıkladı.

FOX Tv’de ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ programına katılan Şık, sözlerine “Bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var” diyerek başladı.

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Kendisine en çok sorulan sorunun HDP seçmeninin ikinci turda İnce’ye oy verip vermeyeceği olduğunu aktaran Şık, “Evet verecekler” dedi.

Kürt seçmeni adına konuşmadığını ancak ‘ortak akıl ve vicdan adına’ konuştuğunu söyleyen HDP adayı şöyle devam etti: “Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP’nin parlamentoda olması gerektiğini düşünen seçmenin gösterdiği seçmenin teveccühe ve olgunluğa HDP seçmeninin aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Kaygılarımız ortak. Bu ülke bu kötü iktidarı hak etmiyor. Çoğulculuğa karşı tekçiliği dayatan bir tek adam diktasını hiç hak etmiyor.

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