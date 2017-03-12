‘Sıkıntı yok’: Sergen Yalçın’la ‘üç büyükler’e kaybetmeyen Kayserispor yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı 

Sezonun ilk yarısını 16’ncı sırada tamamlayan Kayserispor, ligde çıktığı son yedi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Devre arasında teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının ilk maçında Başakşehir karşısında alınan 5-0’lık farklı mağlubiyetin ardından Akhisar Belediyespor’la 0-0 berabere kaldı.

Yedi maçta 15 puan

Fenerbahçe’yi evinde 4-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken ve bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanından üç puanla dönen Kayserispor, Bursaspor ve Rizespor galibiyetleriyle seriyi dört maça çıkardı. Geçen hafta evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş deplasmanından da aynı skor ve bir puanla döndü.

7 – Kayserispor son yedi maçta yenilmedi (5G 2B). Bu, Ocak-Mart 2013’deki yedi maçlık yenilmezlik serisinden bu yana en iyi serileri. Sergen pic.twitter.com/xKIqgTwjmb — OptaCan (@OptaCan) 12 Mart 2017

Sergen Yalçın’la ligde ‘üç büyükler’e kaybetmedi

Kayserispor bu sezon ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı altı maçtaki tek yenilgisini 15 Ekim 2016’da Hakan Kutlu’nun takımın başında olduğu dönemde siyah-beyazlı ekip karşısında aldı.