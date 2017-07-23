‘Sıkıntı yaratan şahıs kibarca uyarılıyor’: Adana’daki su parkında 12 kişilik ‘taciz timi’ kuruldu

Adana’daki bir su parkında 12 kişilik ‘taciz timi’ kuruldu.

Kentte haftasonları yaklaşık iki bin kişiye hizmet veren Mavi Su Aqualand’de kadın ve erkeklerden oluşan tim, sürekli olarak havuz ve kaydırakların çevresini denetimde tutarak olası tacizleri engellemeye çalışıyor.

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İşletme müdürü Sezer Ayvaz, uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi: “Genelde işletmemizi aileler ziyaret ediyor. Olumsuz olayların önüne geçmek için böyle bir tim kurduk. Buradaki arkadaşlarımızla beraber havuzun kenarlarında gözetmenlerimiz eşliğinde olası sıkıntıda, sıkıntı yaşatan şahsı ya da genci alıyoruz, kibar bir dille uyararak dışarı kadar eşlik ediyoruz. Daha sonra da işletmemize bir daha gelmemesini istiyoruz.”