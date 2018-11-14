Sıkı kitap sansürü: Kuveyt, ‘Karamazov Kardeşler’i yasakladı

Kuveyt, Rus yazar Fyodor Dostoyevksi’nin ‘Karamazov Kardeşler’ romanını yasakladı.

Kuveyt Uluslararası Edebiyat Festivali müdürü Saad el Enzi, Kuveyt Enformasyon Bakanlığı’nın ahlak, özgür irade ve Tanrı’nın varlığı gibi konuları irdeleyen ‘Karamazov Kardeşler’in de arasında bulunduğu 948 kitabı yasakladığını söyledi.

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Son beş yılda Kuveyt’te4 bini aşkın kitap kara listeye alınmış durumda. Bu kitaplar arasında Fransız yazar Victor Hugo’nun ‘Notre Dame’ın Kamburu’ ve Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in ‘Yüz Yıllık Yalnızlık’ romanları da yer alıyor.

Kuveyt sansür komitesi 2006’de yürürlüğe giren bir yasa kapsamında, ‘huzursuzluk’ yaratan ve ‘ahlaksız eylemler’e yol açan kitapları yasaklıyor.